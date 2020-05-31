لاكازيت بديل لاوتارو في انتر ميلان

كشف تقرير صحفي فرنسي عن رغبة نادي انتر ميلان ، بالتعاقد مع ألكسندر لاكازيت مهاجم ارسنال في حال رحيل لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق.
وأضافت صحيفة "الليكيب" الفرنسية، بأن نادي الانتر لديه إتفاق مع لاكازيت و وكلائه للإنتقال إلى إيطاليا، واللعب ضمن صفوف انتر ميلان.
وأوضحت بأن لاكازيت هو طلب انتونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الأول في حال غادر لاوتارو، الذي يقترب بشدة من الرحيل لصفوف برشلونة ، ورغبته بتعزيز خط الهجوم مع روميلو لوكاكو.
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