الخطيب يعقد اجتماعًا مع مجلس الإدارة الثلاثاء المقبل ..تعرف على السبب



أعلن النادي الأهلي عقد مجلس الإدارة اجتماعه التقليدي الثلاثاء المقبل من أجل مناقشة عدد من الملفات التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة.

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم إن محمود الخطيب سيقود اجتماع مجلس

إدارة النادي الثلاثاء المقبل من أجل مناقشة عدد من الملفات التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفروع الثلاثة.



كما كشف الأهلي أن الخطيب حرص على الاجتماع باللجنة

القانونية للنادي اليوم من أجل استطلاع آراءها بشأن عدد من الأمور التي طفت على السطح في الفترة الأخيرة قبل عرضها على مجلس الإدارة.



كان محمد سراج عضو مجلس الإدارة قد دخل في تراشق لفظي عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي.