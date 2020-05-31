النصر السعودي يتخذ أول خطواته الإحترازية لمواجهة كورونا

وقع مسؤولي مجلس إدارة نادي النصر السعودي عقدًا مع إحدى الشركات الطبية لشراء جهاز يقيس حرارة الأشخاص، من أجل الإطمئنان على صحة الراغبين في دخول النادي، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، تمهيدًا لرفع تعليق النشاط الرياضي الذي

توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة " الرياضية " السعودية أن الإدارة نادي النصر وقعت العقد أمس السبت مشيره إن الجهاز سيؤدي عمله بشكل آلي، حيث سيقيس درجة

حرارة الشخص الذي يرغب في الدخول إلى مقر النادي، فإذا كانت درجة حرارته طبيعية، يفتح له باب الدخول أوتوماتيكيًّا، أما إذا كانت درجة حرارته مرتفعة، فسيبقى الباب مغلقًا .

وأكد الصحيفة أن إدارة نادي النصر، ستواصل استحداث العديد من الأمور في مقره لمواكبة أعلى المعايير، انطلاقًا من الرؤية السعودية 2030.