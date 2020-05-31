الزمالك يقترب من حسم صفقة آري بابل بشكل رسمي

أنهى نادي الزمالك اتفاق صفقة آري بابل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أول أغسطس الأنجولي من أجل انضمامه لصفوف الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد فتح خط مفاوضات قوي مع بابل مستغلًا انتهاء تعاقده مع فريق أول أغسطس بنهاية الموسم الجاري وكونه حر حاليًا ويحق

له التوقيع لأي فريق للعب له بداية من الموسم المقبل.

واقترب اللاعب بشكل رسمي من الانتقال إلى الزمالك بعد إنهاء الاتفاق مع وكيله، ولكن قد يتأخر التوقيع بصفة رسمية بسبب ظروف جائحة كورونا.