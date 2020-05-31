مرتضى منصور: حق شيكابالا لن يضيع.. وارفض السباب ضد أي لاعب!

أكد رئيس الزمالك مرتضى منصور، أن إدارة النادي، لن تفرط في حق لاعب الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، بعد تعرض اللاعب لحملة تنمر خلال الأيام الماضية.

وشدد مرتضى منصور على أنه لن يسمح بإهانة أي لاعب يرتدي قميص الزمالك، كاشفا عن قيامه بتقديم عدة بلاغات إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة.

وتعرض شيكابالا لهجوم عنيف عقب نشره صورة له تجمعه بزوجته ونجله على حسابه الشخصي على منصة “انستجرام” وصلت إلى حد السباب والتنمر من جانب بعض جماهير الأهلي المتعصبة.

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وتساءل رئيس الزمالك في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي: ” هل ترضى جماهير النادي المنافس أن يتعرض اللاعب لسباب وتنمر بسبب نشر صورته مع زوجته؟”.

ولم تنس بعض الجماهير التي تنتمي إلى النادي الاهلي التصرف المشين الذي أقدم عليه لاعب الزمالك، بعدما قام شيكابالا بعمل فعل فاضح عقب نهاية لقاء السوبر المحلي الذي بالإمارات.

وأنهى مرتضى منصور تصريحاته مؤكدا أنه لن يسمح بتعرض أي لاعب من أي نادي للسباب والتنمر، مشددا على أنه لن يسمح بحدوث فتنة كروية في مصر بسبب هذه الأفعال.

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