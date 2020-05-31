مدرب الهلال: رغم جائحة كورونا.. زوجتي “آنا” كانت في قمة البهجة!

تحدث مدرب نادي الهلال، رازفان لوشيسكو، عن فترة الحجر الصحي التي عاشها في المملكة العربية السعودية؛ بسبب جائحة كورونا، حيث أكد أن القيود كانت قاسية، لكنه فضل البقاء في السعودية؛ لأنه لم يكن يعرف ما ينتظره في رومانيا إذا عاد.

وكان لوشيسكو قد حضر لتدريب الهلال الصيف الماضي قادمًا من باوك، وقد قاد قبلها الفريق اليوناني لتحقيق الدوري والكأس في بلاد الإغريق.

وخاض المدرب الروماني مع الهلال 39 مباراة بمختلف المسابقات حتى الآن، وفاز في 27 مباراة، وتعادل 7 مرات، وخسر 5 مواجهات، وسجل الفريق تحت قيادته 97 هدفًا، واستقبلت شباكه 49 هدفًا.

ومع الفريق الأزرق، قاد لوشيسكو الهلال في العام الماضي إلى منصة التتويج في دوري أبطال آسيا، على حساب أوراوا الياباني، وهو حاليا يتصدر الدوري السعودي بفارق 6 نقاط عن النصر قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

البقاء مع السعوديين

وقال لوشيسكو في تصريحات نقلتها صحيفة “فاناتيك” الرومانية “قضينا فترة الحجي الصحي هنا. نحن نعيش في مجمع من الفيلات، مثل “القرية الفرنسية” في بوخارست. يمكنك المشي بحرية، إلا أنه تكون هناك قيود عند الخروج من المنزل”.

وأضاف “لقد مارست الرياضة، وبقيت في المنزل، وقضيت وقتًا ثمينًا وجيدًا مع زوجتي. آنا كانت أسعد ، حتى أخبرتني أنها كانت الفترة الأكثر هدوءًا في حياتنا. لم آت إلى رومانيا لأنني لم أكن أعرف في البداية كيف كان نظام الحجر الصحي، واعتقدت أنه بدلاً من أن أعلق في مكان ما لمدة أسبوعين، في فندق، من الأفضل أن أبقى هنا، حيث لدي جميع الظروف لحياة جيدة. تذكرون أنه كان في رومانيا حالة من الذعر في البداية”.

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حالات كثيرة ووفيات قليلة

وأوضح التقني الروماني أنه على الرغم من وجود العديد من حالات الإصابة بـ”كوفيد 19″ في المملكة العربية السعودية، فقد كانت أعداد الوفيات قليلة نوعا ما.

وأشار رازفان إلى أنه “في السعودية كان لدينا نظام خاص. على سبيل المثال، كانت هناك أيام لم يُسمح لك فيها بمغادرة المنزل لمدة 24 ساعة. لا خروج على الاطلاق. تطلب الطعام عبر الإنترنت، كل الطرق مغلقة. لفترة من الوقت، كانت الحياة مفتوحة، مثل المشي حول المنزل بين الساعة 8:00 والساعة 15:00، ثم بين الساعة 9:00 و 17:00. بصراحة ، خلال تلك الفترة ، غادرت المنزل 3 مرات فقط!”.

وأردف “اعتبارًا من 1 يونيو، سيكون هناك تقليل لإجراءات الحظر، وسيتم فتح المزيد من الرحلات الجوية، وستكون الرحلات الدولية متاحة في 21 يونيو. الطقس في الخارج، في الجزيرة العربية، لا يزال يحد من حالات المرض. تبلغ درجة الحرارة 38-40 درجة مئوية. نحن لا نترك المنزل حقًا خلال النهار، لذلك لا يمكنني أن أخبرك إذا كانت الحرارة محتملة “.

العودة في 1 يوليو

وكشف مدرب الهلال أنه اعتبارًا من 1 يوليو، سيُسمح باستئناف التدريب، لكن المنافسة نفسها غير معلوم موعد عودتها حتى الآن “هناك عدة خيارات فيما يتعلق باستئناف كرة القدم. إما من 1 أغسطس أو من 20 أغسطس. في 15 يونيو المقبل سيجتمع مسؤولو الاتحادات الآسيوية لاتخاذ قرار بشأن أي ظروف ومتى ستستأنف البطولة ودوري الأبطال”.

وأنهى لوشيسكو بقوله “حتى ذلك الحين ، أقوم بإعداد استراتيجيات مختلفة لكرة القدم ، وأظل على اتصال باللاعبين ، وأعيش حياتي مع زوجتي آنا”.

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