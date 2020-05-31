بالصور| “جيسوس” مدرب الهلال السابق ساخرًا: اطمئنوا.. لن أكون حارس مرمى!

خلال تدريب أمس الجمعة، ارتدى مدرب فلامنجو الحالي والهلال السابق، خورخي جيسوس، بدلة رياضية شخصية مع طباعة حرفي “JJ” على صدره، وهي الأحرف الأولى من اسمه، ومازح متابعيه حول الزي الذي ارتداه، مصحوبًا بقناع مع شعار فلامنجو.

وكان البرتغالي خورخي جيسوس، صاحب الـ65 عامًا، قد رحل عن تدريب الهلال في عام 2019، وتولى بعدها قيادة فلامنجو ليقوده إلى منصات التتويج بعد غياب.

مزاح جيسوس

وقال مدرب بنفيكا السابق لمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” “اطمئنوا، أنا لا أتدرب كحارس مرمى ! فلامنجو يملك حارس جيد، ولا يحتاج إلى واحد آخر”، وحظيت تغريدة مدرب الهلال السابق بتفاعل كبير من المتابعين.

وكانت تدريبات فلامنجو قد عادت بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنهى حامل لقب الليبرتادوريس أسبوعه الثاني من التدريب تحت إشراف خورخي جيسوس.

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حول التجديد

وكان التقني البرتغالي قريبًا من تجديد عقده مع فلامنجو، عقب موسمه الأول الرائع، والذي حقق فيه الدوري البرازيلي، وكأس ليبرتادوريس، ووصيف كأس العالم للأندية، وأخيرًا بطولة السوبر البرازيلي.

لكن جاءت جائحة كورونا لتوقف المفاوضات بين الجانبين، بعدما توقف النشاط الرياضي، ويعالج فلامنجو الموقف بحذر، مُدركًا أن عقد جيسوس ينتهي في 19 يونيو ويستخدم الوقت لمصلحته؛ من أجل فرض شروطه على النادي البرازيلي.

أرقام جيسوس مع الهلال

وتتحسر دائمًا غالبية جماهير الهلال على رحيل جيسوس، رغم أن المدرب الحالي رازفان لوشيسكو نجح في إعادة الهلال لمنصات التتويج الآسيوي، بعد غياب 19 عاما، لكن الجماهير الزرقاء ترى أن رحيل المدرب البرتغالي كان قرارا كارثيا، وأن استمراره كان ضروريا لاستكمال مشروعه في النادي.

وتولى خورخي تدريب فريق الهلال في الفترة من يونيو 2018 حتى يناير 2019، وتُوج بكأس السوبر السعودي، وقاد الفريق الأزرق في 26 مباراة بجميع المسابقات، حقق الفوز في 20 وتعادل في 4 وخسر اثنين آخرين، وسجل الهلال تحت قيادته 48 هدفًا، واستقبلت شباكه 21 هدفًا.

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