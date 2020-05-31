رياضة | ساديو ماني يغازل محمد صلاح: "أرى فيك ميسي"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ساديو ماني يغازل محمد صلاح: "أرى فيك ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية سنغالية عن علاقته بمدربه الألماني يورجن كلوب وزميله محمد صلاح.

تصريحات ساديو ماني

وقال مانى فى تصريحات نقلتها شبكة "Wiwsport" السنغالية، إن يورجن كلوب يشعر بالفخر بتوليه تدريب لاعب مثل محمد صلاح نجم منتخب مصر.

وأضاف الأسد السنغالي: "عندما يسجل محمد صلاح هدفًا بقدمه اليسرى يقول له أرى ليونيل ميسى فيك".

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الجدير بالذكر أن محمد صلاح احتل المركز الرابع فى قائمة نجوم كرة القدم، الأعلى حصداً للأجور فى العالم، خلال الفترة من يناير 2019، وحتى مطلع 2020، حسب تقرير مجلة "فوربس" الأمريكية، بتحصيله 35.1 مليون دولار سنويا متفوقاً على النجم الفرنسي كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان.

عودة الدوري الانجليزي الممتاز

وفي سياق متصل أكدت صحيفة تليغراف البريطانية، أن الموسم الحالي من مسابقة الدوري الإنجليزي سيستأنف بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو المقبل.

و ستكون أولى المباريات عند استئناف المسابقة ، لقاء أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد، و موقعة مانشستر سيتي وأرسنال.