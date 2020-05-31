رياضة | تركي آل الشيخ يوجه رسالة للقائمين على نادي ألميريا قبل استئناف الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة للقائمين على نادي ألميريا قبل استئناف الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا رسالة إلى القائمين على النادي الإسباني متمني لهم التوفيق في المرحلة الصعبة.

وكانت رابطة الليجا أعلنت استئناف الدوري الإسباني في الدرجة الأولى والثانية اعتبارا من يوم 11 يونيو القادم ، حيث تنتظر ألميريا مباريات قوية من أجل الصعود إلى الليجا.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليو: "١١ مباراة ل الذهاب الى الاليجا ... ان شالله بالتوفيق ل محمد العاصي ومصطفى وابراهيم ومحمد وكل القائمين بالنادي".