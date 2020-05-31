رياضة | عاجل.. الزمالك يعيد لافتة "نادي القرن" بعد حذف شعار "الكاف"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعيد لافتة "نادي القرن" بعد حذف شعار "الكاف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بإعادة وضع لافتات نادي القرن الحقيقي على أسوار النادي بعض إزالة شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

و أصدر النادي بيانا رسميا بعد إعادة وضع اللافتات وجاء كالتالي :

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بوضع لافتات كبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.

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وأعاد النادي وضع اللافتات بعد الاستجابة لمناشدة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بحذف شعار الاتحاد من على اللافتة.

وتأتي تلك الخطوة ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.