رياضة | الزمالك: ليست هناك أزمة مع رئيس الكاف.. وسنعيد لافتات "نادي القرن"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك: ليست هناك أزمة مع رئيس الكاف.. وسنعيد لافتات "نادي القرن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادي الزمالك عن العديد من الملفات المطروحة بقوة على الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة ولاسيما قضية ملف القرن الإفريقي.

تصريحات أمير مرتضى منصور

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وتحدث أمير مرتضى منصور، على عودة لافتات نادى القرن خلال اليومين المقبلين على أسوار النادي الأبيض، موضحًا أن اللافتة التى صنعها الزمالك كما هى والتعديل الوحيد الذى طرأ خلالها بحذف شعار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وعن حدوث أية تغييرات في نص لافتة الزمالك أوضح المشرف العام على كرة القدم: "زى ما هيا كل اللى اتشال هو شعار الاتحاد الأفريقى لأن ده حقهم وبناءً على طلبهم وهتتعلق اليومين دول".

وعن حقيقة وجود خلافات من قبل مسئولي الزمالك مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أكد أمير مرتضى أنه لا توجد أى أزمة مع الكاف بتشكيله الحالى برئاسة أحمد أحمد وإنه تم التواصل مع مسؤولى الاتحاد الأفريقى ليؤكدوا لإدارة نادى الزمالك عدم وجود أية عقوبات على النادى وإن الخطاب المرسل لحماية حقوق الكاف وهو ما قام الزمالك بتنفيذه بإزالة اللافتات مع إرسال رداً إلى الاتحاد الأفريقى بصورة ضوئية تؤكد تنفيذ تلك المسألة حيث سيقوم المجلس الأبيض بإجراء تلك التعديلات ثم تعليق اللافتات مجدداً خلال الأيام القليلة المقبلة