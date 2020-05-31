رياضة | أزمة منتظرة.. رئيس بيشكتاش التركي يتجاهل "النني"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة منتظرة.. رئيس بيشكتاش التركي يتجاهل "النني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تلوح في الأفق بوادر أزمة قوية بين محترفنا المصري محمد النني وإدارة بشكتاش التركي في الفترة المقبلة، وذلك بسبب قرار تخفيض رواتب اللاعبين، الذي تسعي إدارة النادي تطبيقه في الفترة الحالية، لتقليل الآثار السلبية لأزمة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأعلن محمد النني المعار إلي بشكتاش التركي من نادي أرسنال الإنجليزي، في وقت سابق رفضه مقترح إدارة النادي بتنازل اللاعبين عن راتبهم عن الشهرين الماضيين بسبب أزمة فيروس كورونا، وتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة خلال الفترة الحالية، وهدد بالرحيل عن الفريق إذا لم يحصل على راتبه كاملًا دون خصم.
ولكن يبدو أن تهديدات محمد النني بالرحيل عن بشكتاش حال عدم حصوله على راتبه كاملًا لم تزعج إدارة النادي التركي، حيث عاد أحمد نور رئيس النادي لمطالبة اللاعبين بالتنازل عن راتبهم على مدار الشهرين الماضيين، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، ولم يشغله رحيل اللاعب من عدمه عن الفريق.
وذكرت تقارير صحفية تركية أن أحمد نور رئيس بشكتاش عقد اجتماعًا مع اللاعبين بعد شفائه من فيروس كورونا، وطلب تنازل اللاعبين عن جزء من رواتبهم للمساهمة مع النادي في مواجهة الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا، ولم يتطرق لتهديدات بعض اللاعبين ومنهم "النني" بالرحيل عن الفريق حال عدم الحصول على مستحقاتهم.
ويستعد بشكتاش والأندية التركية لاستئناف النشاط الكروي مجددًا، بعدما أعلن الاتحاد التركي، عن عودة الدوري المحلي، مرة أخرى يوم 12 يونيو المقبل، بعد تعليق جميع المباريات في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.