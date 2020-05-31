رياضة | أزمة منتظرة.. رئيس بيشكتاش التركي يتجاهل "النني"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة منتظرة.. رئيس بيشكتاش التركي يتجاهل "النني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلوح في الأفق بوادر أزمة قوية بين محترفنا المصري محمد النني وإدارة بشكتاش التركي في الفترة المقبلة، وذلك بسبب قرار تخفيض رواتب اللاعبين، الذي تسعي إدارة النادي تطبيقه في الفترة الحالية، لتقليل الآثار السلبية لأزمة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن محمد النني المعار إلي بشكتاش التركي من نادي أرسنال الإنجليزي، في وقت سابق رفضه مقترح إدارة النادي بتنازل اللاعبين عن راتبهم عن الشهرين الماضيين بسبب أزمة فيروس كورونا، وتمسك بالحصول على مستحقاته كاملة خلال الفترة الحالية، وهدد بالرحيل عن الفريق إذا لم يحصل على راتبه كاملًا دون خصم.

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ولكن يبدو أن تهديدات محمد النني بالرحيل عن بشكتاش حال عدم حصوله على راتبه كاملًا لم تزعج إدارة النادي التركي، حيث عاد أحمد نور رئيس النادي لمطالبة اللاعبين بالتنازل عن راتبهم على مدار الشهرين الماضيين، في ظل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، ولم يشغله رحيل اللاعب من عدمه عن الفريق.

وذكرت تقارير صحفية تركية أن أحمد نور رئيس بشكتاش عقد اجتماعًا مع اللاعبين بعد شفائه من فيروس كورونا، وطلب تنازل اللاعبين عن جزء من رواتبهم للمساهمة مع النادي في مواجهة الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا، ولم يتطرق لتهديدات بعض اللاعبين ومنهم "النني" بالرحيل عن الفريق حال عدم الحصول على مستحقاتهم.

ويستعد بشكتاش والأندية التركية لاستئناف النشاط الكروي مجددًا، بعدما أعلن الاتحاد التركي، عن عودة الدوري المحلي، مرة أخرى يوم 12 يونيو المقبل، بعد تعليق جميع المباريات في شهر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.