رياضة | مواعيد مباريات الجولة الـ30 في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة الـ30 في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب فريق بايرن ميونيخ من حسم لقب الدوري الألماني خلال الجولات المقبلة، حيث أصبح الفارق مع فريق بوروسيا دورتموند 10 نقاط قبل أربعة جولات من نهاية البطولة.

ويحتل الفريق البافاري صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 67 نقطة بعد فوزه الأخير على فريق فورتونا دوسلدورف بخماسية نظيفة، ويحتاج بايرن ميونيخ للفوز في مباراتين من التتويج بالبوندسليجا.

وتأتي مواعيد مباريات الجولة الـ30 من الدوري الألماني :-

- يوم الجمعة 5 يونيو

فرايبورج vs بوروسيا مونشنجلادباخ.. في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

- يوم السبت 6 يونيو

لايبزيج vs بادربورن.

اينتراخت فرانكفورت vs ماينز.

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فورتونا دوسلدورف vs هوفنهايم.

بايرن ليفركوزن vs بايرن ميونيخ.

وسوف تقام الأربع مباريات في نفس التوقيت بالساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند vs هيرتا برلين.. في الساعة السادسة والنصف مساءً.

- يوم الأحد 7 يونيو

فيردبريمن vs فولفسبورج.. في الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

يونيون برلين vs شالكة.. في الساعة الثالثة والنصف عصراً.

اوجسبورج vs كولن..في الساعة السادسة والنصف مساءً.