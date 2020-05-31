رياضة | الأهلي يعقد اجتماعه الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يعقد اجتماعه الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عقد اجتماعه التقليدي الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في فروع الأهلي الثلاثة.

وحرص محمود الخطيب على الاجتماع ظهر اليوم باللجنة القانونية بالنادي لاستطلاع آراء اعضائها حول العديد من الأمور التي طفت على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة قبل العرض على مجلس الإدارة في الاجتماع المشار إليه والمحدد من قبل لمناقشة جدول الأعمال.

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي يتوقف في مصر خلال هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.

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