رياضة | ليس صالح جمعة.. لجنة التخطيط تطلب من فايلر فرصة أخرى لنجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس صالح جمعة.. لجنة التخطيط تطلب من فايلر فرصة أخرى لنجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلبت لجنة التخطيط من النادي الأهلي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء إعطاء فرصة أخرى للمغربي وليد أزارو مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي.

ليس صالح جمعة.. لجنة التخطيط تطلب من فايلر فرصة أخرى لنجم الأهلي

وكان فايلر قد أكد إلى إدارة الأهلي أنه لا يريد استمرار أزارو في الفريق بالموسم القادم وليس في حاجة لخدماته ويمكن بيعه في الصيف القادم.

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ولكن طالبت لجنة التخطيط بالأهلي أن يقوم فايلر بمنح أزارو فرصة أخرى في الموسم القادم لإثبات نفسه أفضل من أن يقوم النادي بالتعاقد مع مهاجم أخر في الصيف القادم.

وأشار فايلر إلى لجنة التخطيط في الأهلي أنه سيدرس الأمر مشيرا إلى أنه لايزال غير مقتنع بمستوى اللاعب ولكن من الممكن أن يعطيه فرصة أخيرة.

يذكر أن نادي الاتفاق كان قد أكد أنه لن يقوم بتجديد إعارة وليد أزارو أو شراء عقده وأنه سيرحل عن النادي عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري.