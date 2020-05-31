رياضة | رسميا.. إنتر ميلان يعلن انتقال إيكاردي إلى باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. إنتر ميلان يعلن انتقال إيكاردي إلى باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المهاجم الدولي الأرجنتيني "ماورو إيكاردي" نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي أولى صفقات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال سوق الإنتقالات الصيفية.

وكشف نادي إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي، انتقال قائد الفريق السابق لنادي باريس سان جيرمان، ليكون أولى صفقات النادي الباريسي الصيفية.

وأكد النادي الإيطالي، أن قيمة الصفقة ستبلغ 57 مليون يورو، بواقع 50 مليون يورو قيمة الصفقة بالإضافة لمبلغ 7 ملايين يورو إضافات.

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ومثّل إيكاردي نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء مقابل 60 مليون يورو.

وتفاوضت إدارة النادي الباريسي مع إنتر ميلان لتخفيض قيمة الصفقة، في ظل الازمة المالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وخاض اللاعب 31 مباراة مع النادي خلال الموسم الجاري، سجل 20 هدفاً وصنع 4 أهداف، وكان محط أنظار عدة أندية على رأسها يوفنتوس وتشيلسي.