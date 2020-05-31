رياضة | أولي هونيس يكشف خطط بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 03:22 مساءً - انت الان تقراء خبر أولي هونيس يكشف خطط بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف "أولي هونيس" رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني السابق وأحد مستشاري مجلس إدارة النادي حالياً، خطط النادي البافاري في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرتبط النادي بضم عدة لاعبين خلال الموسم المقبل، سعياً من إدارة الفريق للتنافس بشكل قوي على بطولة دوري أبطال أوروبا، الغائبة عن خزينة النادي منذ ست سنوات.

وأعرب هونيس، عن رغبة بايرن ميونخ في ضم الثنائي، "كاي هافرتز" صانع ألعاب نادي باير ليفركوزن الألماني، و"ليروي ساني" جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال هونيس في تصريحات لشبكة "بيلتشر ريبورت" ونقلها موقع "جول" العالمي: "أعتقد أننا على الطريق لتكوين جيل جديد للنادي".

Advertisements

وأضاف: "قررنا التجديد لمانويل نوير، ولدينا جوشوا كيميتش ونيكلاس سوله وروبيرت ليفاندوفيسكي، ونقترب من تجديد عقدي تياجو ألكانتارا ودافيد ألابا، وكينجسلي كومان وسيرجي جنابري".

وواصل: "إذا احتفظنا بهؤلاء النجوم، ستكون بداية حقبة جديدة في بايرن ميونخ".

وعن مفاوضات النادي مع كاي هافرتز، تابع: "بالتأكيد نريد ضم هافرتز، لكن الأمر في الوقت الحالي متوقف على دراسة الموقف الإقتصادي للنادي في المستقبل".

ويقترب بايرن ميونخ من ضم ليروي ساني بحسب بعض التقارير الألمانية، إلا أن ضم هافرتز لن يكون أمراً سهلاً في ظل اهتمام ريال مدريد وبرشلونة.