شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى يوضح موقف الزمالك من ضم صالح جمعة وحسام عاشور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف النادي من التفاوض مع صالح جمعة وحسام عاشور لاعبا الفريق الأول بكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اختيار اللاعبين في يد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال عضو مجلس الزمالك، خلال استضافته على قناة «أون تايم سبورت»: «صالح جمعة لاعب جيد وتواجده في الفريق سيمثل إضافة قوية، لكن الزمالك لم يتم يتفاوض معه بشكل رسمي من أجل التعاقد معه».

وأضاف: «كارتيرون هو المدير الفني وهو من يحدد الصفقات المطلوبة حسب احتياجاته.. وإذا كان اللاعب حرًا سيكون الرأي الأخير للمدير الفني خاصة وأن كارتيرون درب صالح جمعة من قبل مع الأهلي ويعرفه جيدا.. نفس الأمر بالنسبة لحسام عاشور..

وأكمل: «نفس الأمر بالنسبة لحسام عاشور، يجب الرجوع لراي المدير الفني.. الزمالك الآن يسير بطرق علمية وهناك حسابات السن ومتوسط أعمار الفريق والعديد من المعايير التي يجب الرجوع لها في أي صفقة».

Advertisements