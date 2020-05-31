شكرا لقرائتكم خبر عن قصة رفض نجم ليفربول الشاب مقابلة «راموس» بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نجم ليفربول الشاب هارفي إليوت، والذي يعتبر أحد أبرز المواهب الصاعدة في تشكيلة الريدز، مقابلة قائد نادي ريـال مدريد الإسباني سيرجيو راموس بسبب تدخله العنيف مع النجم المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 ما تسبب في إصابته في الكتف.

وكشف موقع «ذا أثلتيك» البريطاني عن قصة وقعت أحداثها بعد قرابة عام واحد من تدخل «راموس» المثير للجدل على «صلاح»، والذي تسبب في إصابته وخروجه مبكرًا من المباراة النهائية التي شهدت فوز الميرنجي بثلاثية مقابل هدف واحد للريدز وتتويجه بالكأس الثالث على التوالي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

القصة جاءت بعدما جذب «إليوت» بموهبته أنظار العديد من الفرق ومنها ريـال مدريد الذي دعاه لجولة في ملعب سانتياجو برنابيو، قبل أن يعرض عليه مسؤولو النادي خلال الجولة مقابلة قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس.

ورفض «إليوت»، صاحب الـ 16 عامًا آنذاك، العرض مفضلًا عدم لقاء «راموس» قائلًا: «أنا لا أحبه بعد ما فعله لمحمد صلاح».

وكان الموهبة الشابة قد أعرب في وقت لاحق في حوار مع الموقع الرسمي للريدز عن إعجابه الشديد بالنجم المصري وتقديره له واعتباره بمثابة مثل أعلى له، واصفًا إياه بـ«الملك».

وقال «إليوت» عن «صلاح» وقتها: «اللعب أمامه في التدريبات يعلمني الكثير من الأشياء، أنا أقدره كثيرًا، حتى في الجيم يساعدني ويطلب مني استخدام أوزان أعلى ودفع نفسي أكثر، هو مؤثر جدًا على اللاعبين الشباب».

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