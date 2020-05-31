يوفنتوس على استعداد لتضمين رابيو في صفقة بوغبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

يبدو ​يوفنتوس​ مستعدا لإدراج ​أدريان رابيو​ في عرضه للاعب خط وسط ​مانشستر يونايتد​ ​بول بوغبا​.

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وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن يوفنتوس يمكن أن يشمل هدف يونايتد رابيو كجزء من صفقة للتوقيع مع بوغبا هذا الصيف، وفقا لتقارير في إيطاليا.

رابيو هو على رادار ​أولي غونار سولسكاير​ حيث يتطلع مدرب يونايتد لتوظيف لاعب خط وسط ديناميكي للمشاركة الى جانب ​برونو فرنانديز​ بعد بداية البرتغالي المشرقة في إنكلترا.

وفشل رابيو في الاستقرار في ​تورينو​، ولم يساهم بأي أهداف أو مساعدة للسيدة العجوز والنادي على استعداد لبيعه.