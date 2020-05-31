الارشيف / اخبار الرياضه

يوفنتوس على استعداد لتضمين رابيو في صفقة بوغبا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس على استعداد لتضمين رابيو في صفقة بوغبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

يبدو ​يوفنتوس​ مستعدا لإدراج ​أدريان رابيو​ في عرضه للاعب خط وسط ​مانشستر يونايتد​ ​بول بوغبا​.

Advertisements

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن يوفنتوس يمكن أن يشمل هدف يونايتد رابيو كجزء من صفقة للتوقيع مع بوغبا هذا الصيف، وفقا لتقارير في إيطاليا.

رابيو هو على رادار ​أولي غونار سولسكاير​ حيث يتطلع مدرب يونايتد لتوظيف لاعب خط وسط ديناميكي للمشاركة الى جانب ​برونو فرنانديز​ بعد بداية البرتغالي المشرقة في إنكلترا.

وفشل رابيو في الاستقرار في ​تورينو​، ولم يساهم بأي أهداف أو مساعدة للسيدة العجوز والنادي على استعداد لبيعه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس على استعداد لتضمين رابيو في صفقة بوغبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا