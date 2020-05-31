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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس على استعداد لتضمين رابيو في صفقة بوغبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
يبدو يوفنتوس مستعدا لإدراج أدريان رابيو في عرضه للاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوغبا.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن يوفنتوس يمكن أن يشمل هدف يونايتد رابيو كجزء من صفقة للتوقيع مع بوغبا هذا الصيف، وفقا لتقارير في إيطاليا.
رابيو هو على رادار أولي غونار سولسكاير حيث يتطلع مدرب يونايتد لتوظيف لاعب خط وسط ديناميكي للمشاركة الى جانب برونو فرنانديز بعد بداية البرتغالي المشرقة في إنكلترا.
وفشل رابيو في الاستقرار في تورينو، ولم يساهم بأي أهداف أو مساعدة للسيدة العجوز والنادي على استعداد لبيعه.
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