هوينس: بايرن ميونخ يستهدف ساني وهافرتز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020

أكد الرئيس الفخري لنادي ​بايرن ميونيخ​، ​أولي هوينس​، أنهم يرغبون في التعاقد مع مهاجم ​مانشستر سيتي​، ​ليروي ساني​.

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ويقول هوينس إن بايرن يريد أيضا مهاجم ​باير ليفركوزن​ ​كاي هافرتز​ هذا الصيف.

وقال: "أعتقد أننا على أعتاب جيل عظيم نسبياً. عندما أعتقد أننا تمكنا من التمديد مع ​مانويل نوير​، ولدينا ​جوشوا كيميتش​ ونيكلاس سولي و​روبرت ليفاندوفسكي​، ونأمل في بقاء ديفيد ألبا وتياغو ألكانتارا (اتفقنا أيضًا على العقود)، وآمل أيضًا في ضم ليروي ساني، مع كينغسلي كومان وسيرج غنابري، نحن امام فريق شاب قابل للتطوير".

وأضاف: "يمكنني أن أتخيل أنه إذا سار كل شيء على ما يرام، أن حقبة جديدة قد بدأت للتو في بايرن ميونيخ".