- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هوينس: بايرن ميونخ يستهدف ساني وهافرتز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
أكد الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ، أولي هوينس، أنهم يرغبون في التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي، ليروي ساني.
ويقول هوينس إن بايرن يريد أيضا مهاجم باير ليفركوزن كاي هافرتز هذا الصيف.
وقال: "أعتقد أننا على أعتاب جيل عظيم نسبياً. عندما أعتقد أننا تمكنا من التمديد مع مانويل نوير، ولدينا جوشوا كيميتش ونيكلاس سولي وروبرت ليفاندوفسكي، ونأمل في بقاء ديفيد ألبا وتياغو ألكانتارا (اتفقنا أيضًا على العقود)، وآمل أيضًا في ضم ليروي ساني، مع كينغسلي كومان وسيرج غنابري، نحن امام فريق شاب قابل للتطوير".
وأضاف: "يمكنني أن أتخيل أنه إذا سار كل شيء على ما يرام، أن حقبة جديدة قد بدأت للتو في بايرن ميونيخ".
كانت هذه تفاصيل خبر هوينس: بايرن ميونخ يستهدف ساني وهافرتز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.