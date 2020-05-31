شكرا لقرائتكم أيمن يونس: مسلسل الاختيار نمبر وان فى اختيارات الزملكاوية بحضور الجناينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أيمن يونس نجم الزمالك السابق عبر برنامجه الفيلسوف على أذاعة أون سبورت أن هناك حالة إجماع من نجوم الزمالك السابقين على منح مسلسل الاختيار لقب نمبر وان فى رمضان الماضى مؤكداً أن المسلسل نال إعجاب الكثيرون لقدرته الفائقة على بث الحماس فى نفوس المواطنين نحو حب البلد والتضحية من أجلها وأيضاً تقدير الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل حياة كريمة لنا ، وقال يونس أنه بمعاونة زملائه السابقين فى القلعة البيضاء دشنوا جروبا عبر واتساب يحمل اسم "زملاء العمر" يجمع كل اللاعبين الذين جمعتهم زمالة العمر فى نادى الزمالك لاستعادة ذكرياتهم بالملاعب المصرية فى ظل العزل المنزلى الذى فرضه فيروس كورونا الذى وصفه الفيلسوف بالكابوس الذى يحلم الجميع بنهايته فى أقرب فرصة.

وأضاف يونس أجريت استطلاعاً عبر جروب عشرة العمر وسألت زمائلى عن أهم مسلسل نال اعجابهم فى رمضان فوجدت إجماع كبير على مسلسل الاختيار حيث أشاد به حمادة عبد اللطيف ونصر إبراهيم وبدر حامد وهشام يكن وجمال عبد الحميد ووضع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة مسلسل الاختيار فى المقدمة كاشفاً عن إعجابه أيضاً بمسلسل البرنس للنجم محمد رمضان

Advertisements

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ففى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.