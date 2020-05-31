شكرا لقرائتكم مجلس الأهلى يجتمع الثلاثاء لمناقشة المفات العالقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعه التقليدي الثلاثاء المقبل لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاعات النادي المختلفة في فروع الأهلي الثلاثة،ويبحث المجلس ملفات خاصة بالأنشاءات وغيرها من الأمور الأدارية والرياضية التى تشغل أهتمام المجلس ويرغب في حسمها الفترة المقبلة في ظل تجميد النشاط الرياضي على خلفية "جائحة" كورونا.

تقوم إدارة النادي الأهلي بصرف راتب شهر مايو للنشاط الرياضي ولاعبي فريق الكرة والأكاديميات خلال ساعات حيث انتهت الإدارة الحمراء من تجهيز الراتب الخاص باللاعبين والنشاط الرياضي وسيتم صرفه في غضون الساعات المقبلة بعدما سبق وتم صرف راتب مايو للموظفين والعمال قبل عيد الفطر المبارك ونجح الاهلي في توفير السيولة المالية التى تقرب من 40 مليون جنيه شهرياً للموظفين والعمال وأقساط لاعبي فريق الكرة وغيرهم في النادي رغم الأزمة المالية الطاحنة التى يعاني منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا.

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وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد عقد جلسة خاصة مع عماد حلمى المدير المالى للأهلى ، الأربعاء، الماضي بالساحل الشمالى حيث يتواجد الخطيب هناك حالياً، وناقش خلالها رئيس الأهلى عدة أمور مالية خاصة بالقلعة الحمراء فى ظل الظروف المالية الصعبة التى يُعانى منها العالم كله جراء "جائحة" كورونا ومنعت العملية الجراحية التى أجراها خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى مؤخراً، من حضور تلك الجلسة.

ورفض مجلس الأهلى السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.