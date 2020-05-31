شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال : حسام عاشور قادر على العطاء لعامين قادمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبدالعال نجم الاهلى والزمالك السابق أن حسام عاشور قائد النادي الاهلى يستحق البقاء فى الملاعب لعام آخر أو عامين خاصة وأنه على المستوى البدنى جيد جدا

وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اللاعب قيمة كبيرة داخل تشكيل الأهلى رغم عدم اقتناع فايلر المدير الفنى الحالي بإمكانيات اللاعب

واستطرد عبدالعال قائلا : " حسام عاشور أحد أعمدة خط منتصف الفريق طوال الـ16 عام الذى قضاهم داخل جدران القلعة الحمراء "

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وكان مصدر بالأهلى قد أكد أن ما جاء فى الفيديو حسام عاشور لاعب الفريق بشأن الخلاف بين إدارة الأهلى و المستشار ترك آل الشيخ غير حقيقي مؤكدا أن عاشور أشار فى الفيديو إلى أن الأمور توقفت بشأن الاتفاقات النهائية على مهرجان الاعتزال فى ساعة متأخرة بعدما طلب خطاب شكر من إدارة الأهلى للمستشار ترك آل الشيخ وهو أمر غير حقيقى لأنه تم تأجيل الرتوش الأخيرة لليوم التالى مباشرة وهو ما تم إبلاغ عاشور به ليستأذن المستشار ترك آل الشيخ بتأجيل لليوم التالى نظرا لظروف خاصة بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى المتواجد فى الإسكندرية لمرض حفيده .