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شكرا لقرائتكم اتحاد السلة ينعي 4 ضحايا من ناشئي السلة بالصيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كان الرباعى قد توفوا أمس خلال تواجدهم في المنزل مع جدتهم لوالدهم ، نتيجة حريق ضخم أثر ماس كهربائى ، ويبلغ عمر أكبرهم 16 عاما ، و 10 سنوات ، و8 و 6 سنوات .
يذكر أن الدكتور مجدى أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة، أكد صعوبة إلغاء مسابقة بطولة الدورى أوغيرها من المسابقات التى ينظمها الاتحاد بشكل عام، وقال أبوفريخة خلال حوار أجراه عبر بث مباشر للصفحة الرسمية للاتحاد المصرى لكرة السلة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إلغاء المسابقات أمر غير وارد، فالموسم كان على وشك الانتهاء، يتبقى فى الدورى مباراة أو اثنين بين الأهلى والجزيرة، ويتأهل الفائز لمواجهة الاتحاد فى النهائي، وفى كأس مصر وصلت المباريات لدور ال8 ويمكن انهاء المسابقة فى غضون 4 أيام، وتتبقى مباريات قليلة بالنسبة للسيدات"
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