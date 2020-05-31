فيتوريا ينفي رحيل لاعبي النصر.. ويشيد بـ "الذكاء الاصطناعي"

أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب نادي النصر أن لاعبي الفريق لن ينتقلوا إلى أي ناد آخر، مؤكدا أنها شائعات واجتهادات صحافية.

وفي مقابلة مع "العربية" أوضح فيتوريا: أتابع بشكل دائم آخر التطورات التكنولوجية الخاصة في عالم الرياضة ودائما أسعى لاستغلالها في طرقي التدريبية، وحاليا يعتبر الذكاء الاصطناعي آخر صيحة عالمية علمية تحاول جميع المجالات الاستفادة من تقنياتها وعالم الكرة ليس ببعيد عن ذلك

وأضاف فيتوريا حول استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي: المشرفون على نادي النصر عندما عرضوا فكرة المنصة تحمست لها كثيرا خاصة أن المستقبل سيكون للعالم الإلكتروني الذي سيعمل على تسهيل مهمة المدربين وتطويره وإعطائهم تصورا علميا حقيقيا لما يحدث أثناء العملية التدريبية وليس إلغاؤها كما يعتقد الكثيرون، ولكن الأمر لا يزال في بدايته نحتاج كفريق فني العمل عليه وتطويره على أرض الواقع لأن المتغيرات داخل المستطيل الفني كثيرة ومتعددة ولا يمكن حصرها..

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وأردف فيتوريا: منصة الذكاء الاصطناعي تهدف إلى انتقاء المعلومات للعمل على تقييم الأداء وإعطاء تصور خاص له بما يخدم العملية التدريبية وهو ما يجعلها مختلفة عن بقية المنصات الموجودة، في منصة الذكاء الاصطناعي حاولنا إعادة ترتيب هذه البيانات وجدولتها والإضافة عليها أيضا لتقدم لنا إضافة فنية وبدنية وحتى طبية عبر تزويدنا بشكل يومي بطرق علمية تظهر فيها مدى وكيفية تطور اللاعب إلى جانب تلبية متطلبات النادي الإدارية واحتياجات الفريق وطاقمه الفني في جميع المجالات..

وحول اتفاقية الذكاء الاصطناعي، كشف فيتوريا: في الأشهر الثلاثة الماضية قامت إدارة نادي النصر بالتواصل المباشر مع المعنين بالأمر واستطاعت الإدارة في النهاية الفوز بها وكتابة اسمهم من الرائدين عالميا في تبني الذكاء الاصطناعي وأول فريق في منطقة الشرق الأوسط فريق يتبنى الذكاء الاصطناعي في برنامجه التدريبي.

وأوضح فيتوريا أن اللاعبين عمدوا على التدرب في منازلهم: نمر حاليا في مرحلة ترقب وننتظر عودة المنافسات في السعودية، ما حدث من توقف للدوري كان غير طبيعي وغير متوقع بسبب انتشار فيروس كورونا وشمل جميع أنحاء العالم ولكن هذا لا يعني توقفنا عن الاستعدادات فقد وضعنا خطة تدريبية أسبوعية يستطيعون الاعتماد عليها ونقف من خلالها على أداء اللاعبين لسهولة العودة للمشاركة في المباريات. حاليا أشرف على استعدادات فريق النصر فالموسم لم ينته بعد، الفريق يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي وينافس على لقبين وهذا ما يهمني في الوقت الراهن ويشغل تفكيري وبمجرد الإعلان عن عودة منافسات الدوري سأستقل الطائرة إلى الرياض لمواصلة المشوار.

واختتم فيتوريا مؤكدا اعتماده على نفس اللاعبين وأن التشكيلة لن تتغير في حال استئناف الدوري: اللاعبون الذين سيشاركون في الدوري هم نفسهم لن يحدث هناك أي تغيير في الصفوف وهم سيكملون معنا حتى نهاية البطولة، لذا أشير إلى أن ما يقال من انتقال بعض اللاعبين ليس صحيحا وإنما هي مجرد اجتهادات شخصية، فأنا لم أصرح حول هذا الأمر أو حول ما يخص عقدي مع النصر. الفريق الفني يقوم بمراقبة الدوريات الأوروبية التي عادت للعب المباريات لمعرفة ما قد يواجهها وبالتالي محاولة تجنبه في حالة العودة، نشعر بالأمان في الرياض فقد تم التعاطي مع انتشار كورونا بشكل مميز، لقد عايشت تلك الفترة مع عائلتي قبل العودة إلى البرتغال وأشعر دائما بدفء.