شكرا لقرائتكم لا حالات إيجابية جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم السبت، عدم وجود أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في أحدث دفعة من الاختبارات.

وقالت في بيان "الدوري الممتاز يؤكد أن في يومي الخميس 28 مايو والجمعة 29 مايو خضع 1130 لاعبا وعاملا لاختبار كوفيد-19 ولم تكن هناك أي حالة إيجابية".

وتوقف الدوري الممتاز منذ مارس بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الرابطة أعلنت يوم الخميس استئناف الموسم في 17 يونيو، بشرط استيفاء جميع إجراءات السلامة.