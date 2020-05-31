تمت رسميًا.. باريس يعلن ضم إيكاردي بشكل نهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إتمام التعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي حتى 2024.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الباريسي بيانا رسميا قال فيه: "يسر النادي الفرنسي الإعلان عن تفعيل بند شراء إيكاردي ليصبح لاعبا في صفوف الفريق حتى نهاية 2024".

من جانبها قدمت إدارة إنتر ميلان الشكر للاعب الأرجنتيني على المواسم الستة التي قضاها بقميص نيراتزوري دون الإفصاح عن أي تفاصيل مالية بالنسبة للصفقة.

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وقال إنتر في بيانه الرسمي على موقعه الالكتروني: "يعلن نادي إنترناسيونالي انتقال ماورو إيكاردي إلى باريس سان جيرمان بشكل نهائي".

وأضاف البيان: "النادي يشكر اللاعب على المواسم الستة التي قشاها معه ويتمنى له الأفضل في مسيرته".

وانضم إيكاردي إلى صفوف باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من إنتر ميلان الايطالي، مع وضع بند يتيح للنادي الباريسي شراء البالغ من العمر 27 عاما.

ولعب إيكاردي بقميص باريس خلال 31 مباراة في مختلف البطولات، سجل 20 هدفا وصنع 4 تمريرات ناجحة.