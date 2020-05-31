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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
وجه وائل جمعة، قائد الأهلي السابق، رسالة أكد فيها عدم وجود فضل من أي شخص على القلعة الحمراء بدءًا من رئيس النادي إلى أصغر عامل، مؤكدا أن المشهد لا يُحتمل.
وقال جمعة في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نقطتين لازم نوضحهم، أولًا المشهد لا يُحتمل من ناس كتير ربنا أنعم علينا وعليهم بنعم يطول ذكرها ولكن إحنا بننسى".
وأضاف مساء اليوم الأحد: "ثانيا وده الأهم، محدش له فضل على الأهلي من أول رئيس النادي لأصغر واحد في النادي، غير الناس اللي ماتت وبتموت على حبها للنادي وبتدافع عنه بدون ما تستنى حاجة". وأتم وائل جمعة تغريدته قائلا: "كفاية كفاية بجد".
ولم يوضح "الصخرة" المقصود من المشهد الذي تحدث عنه خلال تغريدته، لكن متابعيه ربطوا الأمر بالأزمة الجارية في الأهلي حاليا بشأن مهرجان اعتزال حسام عاشور قائد الفريق (طالع التفاصيل).
كانت هذه تفاصيل خبر وائل جمعة: محدش له فضل على الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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