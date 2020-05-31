تقارير: الشباب السعودي يغري أزارو براتب "خيالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير مغربية اليوم الأحد، إن نادي الشباب السعودي مازال مهتم بضم وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي.
وانتقل أزارو إلى صفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "هيسبريس" المغربية فإن أزارو سبق ورفض العرض المالي الذي قدمه الشباب السعودي والذي يقتضي حصوله على مليون دولار كراتب سنوي.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولي نادي الشباب يحاولون إغراء البالغ من العمر 24 عاما، بمنحه راتبا سنويا يصل إلى مليون و200 ألف دولار إلى جانب المكافآت مقابل موافقته على ارتداء قميص الفريق.
وأوضحت الصحيفة أن الفريق السعودي يهدف لإقناع الهداف المغربي بقبول عرضه والتوصل إلى اتفاق نهائي مع قبل إرسال عرض رسمي إلى إدارة الأحمر المصري.
وأتمت "هسبريس" أن الدولي المغربي أثار اهتمام العديد من الأندية وتلقى عروضا مثيرة من الإمارات وقطر.
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