تقارير: النني رفض مقترح تخفيض الراتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قالت تقارير تركية إن إدارة بشكتاش طلبت من اللاعبين تخفيض رواتبهم خلال الفترة الزمنية التي تم خلالها تعليق المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وتوقفت المسابقات المحلية والعالمية في معظم أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على كافة الأنشطة والمجالات ومن بينها المجال الرياضي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "aksam" التركية فإن إدارة النادي اجتمعت مع اللاعبين وناقشت مقترح تخفيض أجورهم عن الثلاثة أشهر الماضية (مارس- أبريل- مايو) خاصة مع الأزمة الاقتصادية التي يُعاني من الفريق كسائر الاندية الأخرى.
وقالت الصحيفة التركية إن النني الذي انتقل إلى صفوف بشكتاش مطلع الموسم الجاري معارا من آرسنال رفض الأمر ورد بشكل سلبي على المقترح.
وكانت بعض التقارير التركية قد أكدت في وقت سابق أن هناك أزمة بين النني وإدارة النادي، حيث طلب لاعب المنتخب الوطني الحصول على مستحقاته كاملة عن الأشهر الثلاثة.
ولعب محمد النني دورًا أساسيًا مع بشكتاش في الموسم الحالي حيث خاض 28 مباراة بمقيص النادي التركي في مختلف البطولات.
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