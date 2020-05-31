مدرب أتالانتا يكشف معاناته مع فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (د ب أ):

كشف جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق اتالانتا الإيطالي عن معاناته من فيروس كورونا المستجد خلال النسخة الحالية المعلقة من دوري أبطال أوروبا.

وأوضح جاسبريني أنه عانى من أعراض فيروس كورونا خلال المباراة أمام فالنسيا الإسباني التي فاز فيها فريقه 4 /3 في العاشر من مارس الماضي بدوري الأبطال.

وقال جاسبريني لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" "شعرت بالإعياء في اليوم السابق لمباراة بلنسية ، وفي المساء ساءت حالتي أكثر".

وأضاف "إذا نظرتم إلى الصور فإنني لم أظهر بحالة جيدة على مقاعد البدلاء ، كان ذلك في العاشر من مارس، وفي الليلتين التاليتين لم أخلد للنوم بشكل جيد، لم أعاني من حمى لكن شعرت بأعراضها.