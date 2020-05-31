موهبة ليفربول يرفض مقابلة راموس بسبب صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ريال مدريد الإسباني حاول التعاقد في الصيف الماضي مع هارفي إليوت، جوهرة ليفربول الإنجليزي، الذي انضم للريدز قادما من صفوف الشباب في فولهام.

صاحب الـ17 عاما الذي ينتظره مستقبل مشرق مع ليفربول خطف أنظار العديد من الأندية الكبرى في العام الماضي، وكان ريال مدريد أحد الأطراف الذين أبدوا رغبة قوية في ضم إليوت.

وقام مسؤولو ريال مدريد بدعوة هارفي إليوت للقيام بجولة في مركز التدريبات وملعب "سانتياجو برنابيو"، وكان من محاولات إقناع اللاعب عرض عليه فرصة مقابلة القائد سيرجيو راموس.

ومع ذلك، أوضح هارفي إليوت أنه غير مهتم بتلك المقابلة، ورد على مسؤولي ريال مدريد، وفقًا لصحفية "ذا أتلتيك" قائلا: "لا، لا بأس، شكرًا.. أنا لا أحبه بعد ما فعله بمحمد صلاح".

Advertisements

إليوت أشار إلى الخطأ الشهير الذي ارتكبه راموس، مدافع الريال، ضد المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، الذي نجح خلاله الفريق الملكي في حصد اللقب.

وتعرض صلاح وقتها لإصابة قوية في كتفه، ولم يستطع إكمال المباراة قبل أن يغادر الملعب باكيًا، ويضيع حلم النجم المصري في تحقيق اللقب القاري حيث انتهى اللقاء بفوز ريال مدريد (3-1).

وأضافت "ذا أتلتيك" أن إليوت كان حاضرا مع والده في النهائي الذي أقيم بمدينة كييف الأوكرانية، ومن الواضح أن الخسارة أثرت عليه، لكن بعد عام من تلك المباراة حقق حلمه بالانتقال لليفربول.

يُذكر أن راموس واجه حملة كبيرة من الانتقادات من قبل الجماهير والعديد من الأشخاص، وأكد البعض أن قائد النادي الملكي تعمد إصابة أخطر لاعبي ليفربول، لكن راموس اعتذر ونفى ذلك.