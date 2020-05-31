قد يوقع اليوم.. تقارير: باريس يقترب من الإبقاء على إيكاردي مقابل 58 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إيطالية إن نادي باريس سان جيرمان يقترب من إتمام صفقة انتقال ماورو إيكاردي إلى صفوفه بشكل نهائي، لافتة إلى أن الصفقة قد تتم اليوم الأحد مقابل 58 مليون يورو (قابلة للزيادة).

وانضم إيكاردي إلى صفوف باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة قادما من إنتر ميلان الايطالي، مع وضع بند يتيح للنادي الباريسي شراء البالغ من العمر 27 عاما.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فوتبول إيطاليا" نقلا عن جيانلوكا دي ماريزو الصحفي بشبكة "سكاي إيطاليا" فإن الصفقة قد يتم الانتهاء منها اليوم الأحد مقابل 58 مليون يورو.

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وأضافت الصحيفة أن إنتر وباريس اتفقا على كافة التفاصيل خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المقرر أن يدفع النادي الباريسي 50 مليون يورو مقابل انتقال إيكاردي بالإضافة إلى 8 ملايين يورو في مكافآت (نصفها يسهل الحصول عليها).

كما أوضحت أن الاتفاقية تقتضي بدفع إدارة باريس مبلغ إضافي لإنتر ميلان يقدر بقيمة (15 مليون يورو) إذا ما تم بيعه إلى ناد إيطالي في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا البند تم الاتفاق عليه بعد اهتمام يوفنتوس ونابولي بضم اللاعب الأرجنتيني.

ولعب إيكاردي بقميص باريس خلال 31 مباراة في مختلف البطولات، سجل 20 هدفا وصنع 4 تمريرات ناجحة.