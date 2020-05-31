ميسي يدعم الأطفال في جائحة كورونا

أكد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني أن الأطفال في جميع أنحاء العالم هم الضحايا الخفيون لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي يحصد في أرواح البشر دون رحمة، دون اكتشاف علاج

أو مصل أو لقاح له حتى الآن.

وأعلن البرغوث الأرجنتيني اليوم الأحد، انضمامه إلى مبادرة اليونيسيف لمكافحة تعرض الأطفال لفيروس كورونا المستجد، لمساعدة المزيد من الفتيان والفتيات

على تلقي الطعام الكافي وعدم الإصابة بالمرض.

وقال ميسي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "هل تعلم أن الفتيان والفتيات هم الضحايا الخفيون لفيروس كورونا؟ في هذا الوقت العصيب بالنسبة لبلدي والعالم أنضم إلى يونيسيف أرجنتينا لمساعدة المزيد من الفتيان والفتيات

على تلقي الطعام الكافي وعدم الإصابة بالمرض".