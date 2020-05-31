نجم ليفربول الشاب يرفض مقابلة راموس سبب واقعة محمد صلاح

كشف تقرير صحفي انجليزي عن رفض هيرفي إليوت نجم فريق ليفربول الشاب، مقابلة سيرجي راموس مدافع ريال مدريد عندما كان يحاول النادي الملكي إقناعه بالانتقال لهم.

أشارت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن هارفي إليوت لاعب الريدز، أوضح

بأن نادي ريال مدريد حاول التعاقد معه في الانتقالات الصيفية الماضية عندما كان لاعبًا لفولهام قبل انتقاله للريدز.

واضافت الصحيفة بأن ريال مدريد اقترح علين مقابلة راموس لكنه

رفض ورد قائلًا: "لا شكرا، لا احبه بعد الذي فعله بمحمد صلاح".

وكان محمد صلاح تعرض لإصابة قوية خلال مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، بعد احتكاكه مع راموس، مما دفع كلوب المدير الفني للريدز لإخراجه، بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة.