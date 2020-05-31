تعرف على توقعات شوبير بشأن استئناف بطولة الدوري

توقع أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق استئناف بطولة الدوري الممتاز الكروي في حالة وجود قرار رسمى من الحكومة يعطى اللجنة الخماسية الضوء الأخضر لعودة البطولة من جديد.

واكد شوبير في تصريحات إذاعية

"أون سبورت": "نسبة استئناف منافسات الدوري لا تزيد عن 50 %، بعد التصريحات الأخيرة لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة .

بينما توقع شوبير عدم استكمال المسابقة في حال تصويت الأندية على عدم استكمالها، حيث لا يوافق على استمرار النشاط سوى عدد قليل من الأندية من بينها الأهلي وسموحة والمقاولون.

وقال: "هناك تفكير قوي بإقامة بطولة كأس مصر بدلا من الدوري، خاصة أن عدد المباريات المتبقي مش كتير".