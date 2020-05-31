مانشستر يونايتد يستغل بوجبا في ضم ثنائي يوفنتوس

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى تدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بالعناصر الهجومية، حيث كشفت تقارير صحفية عن اهتمام الشياطين الحمر بضم الثنائي دوجلاس كوستا وميريه ديميرال نجمي يوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

ومن المرجح أن يستغل مسؤولو مانشستر يونايتد رغبة إدارة

يوفنتوس في الحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا نجم وسط المانيو، في أقرب وقت، وتحقيق مرادهم في ضم الثنائي دوجلاس كوستا وميريه ديميرال.

وكان المدرب النرويجي أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد قد

أبدى رغبة واضحة في ضم البرازيلي دوجلاس كوستا من السيدة العجوز هذا الصيف، حيث يريد إضافة عناصر هجومية لتدعيم الخط الأمامي.

وأفادت التقارير أن مانشستر يونايتد استفسر أيضًا عن ميريه ديميرال مدافع الفريق الذي يعاني من إصابة بالركبة حيث من الصعب أن يشارك بالمباريات رفقة البيانكونيري في ظل تواجد الثلاثي جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت.