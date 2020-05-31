كوبو يحدد مصيره حال عدم عودته ريال مدريد

حدد الدولي الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو لاعب ريال مدريد المُعار إلى ريال مايوركا هذا الموسم وجهته المقبلة في حال عدم عودته إلى سانتياجو برنابيو موسم 2020-2021.

ويبحث اللاعب الياباني عن مكان في ملعب سانتياجو برنابيو في الموسم المقبل، لكن كونه لاعبًا من خارج الاتحاد الأوروبي لا يُسمح له بذلك في

الوقت الحالي، حيث لا توجد مساحة لكوبو في التشكيل بالموسم المقبل، حتى يحصل على الجنسية الإسبانية أو حتى لا يحتل أحد اللاعبين الحاليين موقعًا من المواقع من خارج الاتحاد الأوروبي، في ظل وجود الثلاثي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس ورينير خيسوس.

ويعد الخيار الأول لكوبو هو الاستمرار في ريال مايوركا، ولن يكون مايوركا خيارًا إلا إذا بقى في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وفي حال هبوطهم للدرجة الثانية فسوف يواجهون صعوبة في استعارته لعام آخر.

أما الخيار الثاني هي انتقال كوبو إلى نادي ريال سوسيداد، وهي الأولوية الثانية بالنسبة له لخوض تجربة النرويجي مارتن أوديجارد، وبالإضافة إلى ذلك، فإن ريال بيتيس ضمن الأندية المهتمة به.