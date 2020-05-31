انعقاد الإجتماع الثاني للمجلس الإقليمي للأولمبياد الخاص عبر المنصة الإفتراضية

طلق صباح يوم الثلاثاء 2 يونيو اعمال الإجتماع الثاني للمجلس الاقليمي لمداخلات اللاعبين القادة للاولمبياد الخاص عبر المنصة الإفتراضية والتى تستمر اعماله على مدى ثلاثة أيام وحتى يوم 4 يونيو ، بمشاركة 9 دول عربية هى الامارات، لبنان ،الكويت، المغرب ،سوريا ،البحرين ، عمان، مصر ، وتونس والتى تمثلها ندى رشيد عضو المجلس العالمى لمداخلات اللاعبين القادة ، ويمثل مصر فى هذه الاجتماعات يوسف رمضان (لاعب قائد)، عمر بركات (لاعب قائد) ، كريم الزينى (لاعب قائد) ، فريدة حسنى (لاعبه قائده) ،و هايدى ياسر (لاعبه قائده) ، شريف محمد ندى (لاعب قائد) ، طارق محسن ( مدير برنامج اللاعبين القادة بالاولمبياد الخاص المصرى) ، ملك حسنى (مرافق).

وصرحت نيبال فتونى مدير عام المبادرات بالاولمبياد الخاص الدولى بأنه كان من المقرر عقد هذا الاجتماع بالقاهرة خلال شهر ابريل الماضى ، للتداول في أمور تهم اللاعبين القادة. لكن الأمور أخذت منحاً آخرى مع ظهور وإنتشار وباء الكورونا، وكانحرص المهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بضرورة استكمال أنشطة المنطقة وفق الخطة العام لتشلك عام 2020 ، فجاء التفكير بعقد هذا الاجتماع عبر Zoom Call.

وتشير فتونى بأنه كان من الضرورى ومن أجل التأقلم مع الواقع الجديد ومتابعة الإستماع الى آراء اللاعبين وتنمية مهاراتهم القيادية خاصة اللاعبون القادة الذين يمثلون منطقتنا في هذا المجلس أي اللاعبين القادة الذين شاركوا في إنعقاد المجلس

في شهر أكتوبر بالقاهرة العام الماضى، وسوف يشهد هذا الاجتماع إختيار والتصويت على اسم العضو من المجلس الذي سيمثل هذا المجلس الإقليمي على المستوى العالمي وسوف تتم عملية الاختيار عبر التصويت.ونضيف فتنونى فمن مكاسب اقامة هذا الاجتماع تدريب اللاعبين القادة على مبدأ القيادة الدامجة بطريقة تفاعلية ، و التدريب الرقمي، والبحث عن أفضل الطرق والتحديات ، وماذا يقول اللاعب فى تلك الظروف و الإلتزام المنزلي و أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة و المحافظة على التفكير الإيجابي و قضاء الوقت الجيد مع أفراد الأسرة ، و طريق التواصل مع الأصدقاء و اللاعبين في هذه الفترة الصعبة.وصرحت ليله الشناوى مدير البرامج الصحية بالرئاسة الاقليمية بأن هؤلاء اللاعبين القادة هم ايضا ممثلى الصحة حيث سيتم متابعه ما توقفنا عنده فى ورشة العمل التى عقدت فى أكتوبر 2019 مع تحديث المعلومات و التركيز على كيفية المحافظة على صحتنا العاطفية والجسدية .