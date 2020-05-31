رياضة | كارتيرون يوافق على طلب الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يوافق على طلب الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على عودة أحمد أبو الفتوح إلى صفوف الفريق الأبيض بعد انتهاء فترة إعارته بنادي سموحة

وأكد مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك على وجود اتفاق مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة الثنائي أحمد أبو الفتوح وأحمد رفعت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك بتدعيم الفريق بمجموعة من العناصر قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث جاء قرار عودة فتوح مرة آخرى بعد ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الوطني الأولمبي الذي نجح في تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت ٢٣ عام والتي أقيمت في مصر.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد أن خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.