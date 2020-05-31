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رياضة | نجم ليفربول الشاب: رفضت ريال مدريد بسبب راموس

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الشاب: رفضت بسبب راموس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإنجليزي الشاب "هارفي إيليوت" جناح نادي ليفربول الإنجليزي عن رفضه الإنتقال لنادي ريال مدريد خلال الصيف الماضي.

وانضم إيليوت لصفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي فولهام الإنجليزي، بعد أن تفوق ليفربول على عدة أندية مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وريال مدريد.

وبرر إيليوت رفضه عرض ريال مدريد، بسبب قائد الفريق "سيرجيو راموس" وما سببه من إصابة نجم ليفربول "محمد صلاح" خلال نهائي عام 2018 في مدينة كييف عاصمة أوكرانيا.

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ونقلت شبكة "ذا أتليتيك" البريطانية تصريحات إيليوت، حيث قال: "لم أحب ما فعله في محمد صلاح".

وتابع: "أثار الأمر اندهاشي بشكل كبير، لم أصدق ما حدث حينها، كان الأمر لا يصدق".

ودخل إيليوت التاريخ خلال نهاية الموسم الماضي وتحديداً في شهر مايو 2019، حين أصبح أصغر لاعب يشارك في بطولة الممتاز، حين حل بديلاً في إحدى مبارايات فريقه السابق فولهام.

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