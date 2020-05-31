رياضة | مرتضى منصور: على مسئوليتي دوري كورونا لن يعود هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: على مسئوليتي دوري كورونا لن يعود هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن الموقف النهائي لاستئناف بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠ في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : "دوري الكوورنا لن يعود على مسئوليتي بسبب ضيق الوقت فى تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيا وبالتالي متي سيبدأ الدوري الجديد".

وأكد منصور على وضع لافتة الزمالك بطل القرن الحقيقي على بطاقات العضوية الجديدة الخاصة بالنادي اعتباراً من شهر يونيو المقبل، في ظل العمل على استعادة حق النادي في لقب القرن.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.

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كما كشف مرتضى منصور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص التفاوض مع الثنائي وليد أزارو وباهر المحمدي للانتقال الى صفوف الابيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك : لم نتفاوض مع المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي نهائيا، ولا توجد أي أحاديث بيننا وبين اللاعب.

وعن مفاوضات الزمالك مع باهر المحمدي قال : لا أعلم من أين تأتي هذه الأخبار الغير صحيحة بالمرة، الزمالك لم يتفاوض مع باهر المحمدي مطلقا وهناك صفقتين من العيار الثقيل سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

واختتم حديثه قائلاً : الفريق يضم مجموعة جيدة من العناصر، والتي نجحت في تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي والمصري والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، لذلك سيتم تدعيم الفريق بثلاثة صفقات سوبر فقط.