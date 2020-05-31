رياضة | ترتيب الدوري الألماني عقب فوز بايرن ميونيخ على فورتونا دوسلدورف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الألماني عقب فوز بايرن ميونيخ على فورتونا دوسلدورف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق بايرن ميونيخ انتصارا كبيرا على حساب فريق فورتونا دوسلدورف بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

ويحتل الفريق البافاري صدارة ترتيب الدوري الألماني برصيد 67 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

ويأتي ترتيب الدوري الألماني كالتالي :-

1- بايرن ميونخ 67 نقطة.

2- بوروسيا دورتموند 57 نقطة.

3- باير ليفركوزن 56 نقطة.

4- لايبزج 55 نقطة.

5- بوروسيا مونشنجلادباخ 53 نقطة.

6- فولفسبورج 42 نقطة.

7- هوفنهايم 42 نقطة.

8- فرايبورج 38 نقطة.

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9- هيرتا برلين 38 نقطة.

10- شالكه 37 نقطة.

11- كولن 34 نقطة.

12- اينتراخت فرانكفورت 32 نقطة.

13- أوجسبورج 31 نقطة.

14- يونيون برلين 31 نقطة.

15- ماينتس 28 نقطة.

16- فورتونا دوسيلدورف 27 نقطة.

17- فيردير بريمن 25 نقطة.

18- بادربورن 19 نقطة.

يذكر أن فريق بايرن ميونيخ قد حقق الفوز على بوروسيا دورتموند في الجولة الماضية ووسع الفارق معه إلى 7 نقاط، وبعد فوزه في الجولة الـ29 وصل الفارق إلى 10 نقاط قبل مباراة بوروسيا دورتموند خلال هذا الأسبوع.