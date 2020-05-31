رياضة | مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لـ"الجنايني"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لـ"الجنايني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالرحيل عن منصبه بعد فشله في إدارة الكرة بمصر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك: "مندهش من موقف عمرو الجنايني ببقائه حتى الآن في منصبه على رأس اللجنة الخماسية لإدارة الكرة المصرية".

وأضاف : "يا عمرو يا جنايني.. إنت لسة قاعد ليه.. كل الأندية بتصرخ منك"، بمجرد سؤاله عن موقف استئناف النشاط الرياضي في مصر يقول "لما الدولة تقول".

وأكمل:" أخشى على الكرة المصرية من ضعف عمرو الجنايني ومن التدخل الحكومي في شئون الكرة وهو الأمر الذي يمنعه الفيفا".

وأنهى مرتضى منصور تصريحاته مؤكداً على أن 14 نادياً أبدوا رفضهم لإستكمال الدوري الممتاز ، وعلى الرغم من ذلك لم يستجب الجنايني لأحد، ويستمر في منصبه من أجل الحصول على 5 اّلاف دولار شهرياً.

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