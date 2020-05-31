رياضة | كلوب يستهدف التعاقد مع عثمان ديمبلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يستهدف التعاقد مع عثمان ديمبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية انجليزية واسبانية أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي وضع اللاعب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي نجم نادي برشلونة الاسباني ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الريدز بالموسم الجديد.

وأشارت التقارير أن ديمبلي سيكون الخيار الأول للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في حال فشل التعاقد مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت العديد من التقارير الإنجليزية أوضحت أن صفقة انتقال تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مهددة بالفشل حيث أن النادي الألماني يصر على دفع قيمة الشرط الجزائي للاعب الذي يبلغ 60 مليون يورو.

ويري النادي الإنجليزي أن هذا المبلغ عال لضم المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر الذي أصبح حديث العالم بعد تألقه اللافت مع لايبزيج ببطولة الدوري الألماني الممتاز.