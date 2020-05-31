رياضة | حسام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن مباراة اعتزاله

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن مباراة اعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
رد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأحاديث التي نشرت في الساعات الماضية والتي أشارت لعدم قدرته التحمل لـ٤ ساعات حتى يكتمل ملف مباراة اعتزاله.
وقال في فيديو منشور له :"الموضوع لم يقف على ٤ أو ٥ ساعات، كما يقال نحن في مفاوضات منذ شهر ونصف بيني وبين الكابتن محمود الخطيب والمستشار تركي آل الشيخ أو ما ينوب عنه".
وتابع :"خلال هذه الفترة نحاول الوصول لاتفاق حول المكان الذي ستلعب فيه المباراة هل ستكون في السعودية أم في مصر، أم إسبانيا ومتى سيقام بسبب كورونا".
وزاد :"الأمور التهبت في أخر يومين والموضوع كان سيتم نشره بصورة رسمية للجماهير".
وأشار :"لمصلحة من يقف هذا الموضوع، أكيد ليس في مصلحتي، لم أعد لدي القدرة على الفهم لماذا يتوقف هذا الأمر عند هذه النقطة".
وأكمل :"أتأسف على الإطالة لقد رويت الموضوع كله من بدايته وحتى نهايته.. قررت نشر هذا الفيديو لتوضيح هذا الأمر".