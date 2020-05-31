رياضة | حسام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن مباراة اعتزاله

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حسام عاشور يكشف تفاصيل جديدة عن مباراة اعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الأحاديث التي نشرت في الساعات الماضية والتي أشارت لعدم قدرته التحمل لـ٤ ساعات حتى يكتمل ملف مباراة اعتزاله.

وقال في فيديو منشور له :"الموضوع لم يقف على ٤ أو ٥ ساعات، كما يقال نحن في مفاوضات منذ شهر ونصف بيني وبين الكابتن محمود الخطيب والمستشار تركي آل الشيخ أو ما ينوب عنه".

وتابع :"خلال هذه الفترة نحاول الوصول لاتفاق حول المكان الذي ستلعب فيه المباراة هل ستكون في السعودية أم في مصر، أم إسبانيا ومتى سيقام بسبب كورونا".

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وزاد :"الأمور التهبت في أخر يومين والموضوع كان سيتم نشره بصورة رسمية للجماهير".

وأشار :"لمصلحة من يقف هذا الموضوع، أكيد ليس في مصلحتي، لم أعد لدي القدرة على الفهم لماذا يتوقف هذا الأمر عند هذه النقطة".

وأكمل :"أتأسف على الإطالة لقد رويت الموضوع كله من بدايته وحتى نهايته.. قررت نشر هذا الفيديو لتوضيح هذا الأمر".