رياضة | نادي بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كينو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي بيراميدز يكشف مفاجأة بشأن مستقبل كينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي بيراميدز مفاجأة بشأن مستقبل البرازيلي كينو نجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي في الفترة المقبلة.

وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أنه حتى الآن لم يصل أي عروض رسمية الفترة الماضية من أي نادي لضم كينو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وقال هاني سعيد في تصريحات صحفية: " لم يخاطبنا الجزيرة بشكل رسمي أو ودي بشأن نيته في تمديد إعارة كينو، كما لم يتلق النادي أي طلبات من أندية أخرى للتعاقد مع كينو، وسنتواصل مع اللاعب ووكيله عقب انتهاء إعارته رسمياً مع الجزيرة في الشهر المقبل، لمعرفة ما إذا كان تلقى عروضاً من أندية أخرى، تمهيداً لدراستها واختيار القرار الذي في مصلحة النادي واللاعب معاً".

وأضاف: " في حال إذ لم تصلنا أي عروض جادة تليق بالنادي واللاعب، فسيعود كينو لصفوف بيراميدز في الموسم المقبل، لأن عقده لا يزال سارياً مع النادي".

يذكر أن الأهلي والزمالك كانا يتنافسان منذ فترة على ضم كينو في الصيف القادم ولكن بعد المطالب المادية الضخمة لبيراميدز للموافقة على رحيل اللاعب تراجع قطبي الكرة المصرية عن الصفقة.