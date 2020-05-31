رياضة | آخر تطورات الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات الصفقة التبادلية بين يوفنتوس وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مفاجئة فى مفاوضات نادي برشلونة الاسباني مع نظيره يوفنتوس الإيطالي لضم اللاعب الدولي البوسني بيانيتش لصفوف البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية واسبانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي كان يرغب في دخول اللاعب الاسباني الشاب أنسو فاتي في هذه الصفقة إلا أن إدارة نادي برشلونة بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني رفضت مأكدة أن فاتي ليس للبيع حتي علي سبيل الإعارة.

وقال صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الشهيرة:" بعد ان رفض البارسا التخلي عن فاتي، اليوفي يضع عينه على عدة لاعبين شباب من البلاوجرانا وهم إيايكس موريبا، ترينكاو، ريكي بويغ، بيدري وكارليس ألينا، وهذا الأخير هو الاقرب للدخول في عملية نقل بيانيتش إلى صفوف النادي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضافت الصحيفة:" نادي يوفنتوس الإيطالي يعرف بالفعل ان بيانيتش سيكون برشلوني هذا الصيف لذالك يرغب في الاستفادة ببديل قوي له من صفوف النادي الإسباني.