رياضة | موهبة مصرية جديدة تلمع في سماء الكرة الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر موهبة مصرية جديدة تلمع في سماء الكرة الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بزغ اسم مصري جديد في الدوريات الأوروبية وتحديدا على الأراضي الألمانية، في نادي فولفسبورج، الذي أكمل عامه الـ21 في شهر فبراير من العام الجاري، عمر مرموش.

موهبة مصرية جديدة تلمع في سماء الكرة الأوروبية

استطاع أن يفرض نفسه على مدرب الفريق الأول في النادي ليصطحبه معه للعب في البوندسليجا فور عودتها مرة أخرى بعد توقف دام شهرين تقريبا منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وظهر مرموش لأول مرة في البوندسليجا "الدوري الألماني"، أمام فريق باير ليفركوزن، والذي انتهى لصالح فريقه برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 28، فيما تواجد على مقاعد البدلاء في 3 مباريات أخرى منذ أن تقرر عودة المنافسات.

لعب خلال الموسم الحالي مع فريق فولفسبورج "ب" في دوري الشمال المحلي الألماني "الرديف"، 15 مباراة، وسجل 9 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وفي المجمل منذ تواجده في فريق فولفسبورج في صيف 2017 عندما انتقل من صفوف وادي دجلة، خاض 38 مباراة حتى الآن سواء في الفريق الثاني أو الفريق الأول، وسجل 13 هدف، وصنع هدفين.